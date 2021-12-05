Онкологи назвали причину сотен тысяч случаев заболевания раком

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Игорь Рязов
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Американские ученые в течение семи лет проводили масштабное исследование, чтобы выяснить причину возникновения онкологических недугов у множества людей. Ответ оказался банальным.

Онкологи назвали причину сотен тысяч случаев заболевания раком

Фото: www.globallookpress.com / Mark King

В США ученые провели масштабное исследование, в ходе которого выяснилось — большая доля случаев развития онкологических заболеваний могла стать следствием употребления больными загрязненной воды из-под крана. Об этом сообщает Нeliyon.

На протяжении семи лет ученые из США наблюдали за влиянием питьевой воды на возникновение у людей раковых заболеваний. В ходе тщательного анализа исследователями был сделан вывод — загрязненная водопроводная вода могла стать причиной образования рака в более чем 100 тысячах случаев. Наибольшей опасностью, по мнению экспертов, в данном случае является наличие в воде остатков дезинфицирующих средств, радиоактивных продуктов и мышьяка.

Американские ученые первыми попытались проанализировать связь между заболеваниями раком и питьевой водой из водопровода. Предыдущие исследования изучали влияние на организм лишь отдельных веществ в составе такой воды. Хотя, еще в 90-е научное сообщество призывало перейти на комплексное изучение совокупного воздействия всех загрязнителей питьевой воды на образование онкологии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что онкологи назвали симптомы рака головы и шеи.

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