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  4. Тренер «Спартака» прокомментировал неудачу команды в четвертом матче подряд

Тренер «Спартака» прокомментировал неудачу команды в четвертом матче подряд

, 22:43 11

В матче десятого тура Российской премьер-лиги «Спартак» уступил «Уфе» со счетом 1:0.

Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал результат матча десятого тура Российской премьер-лиги, в котором московский футбольный клуб уступил «Уфе» со счетом 1:0. Этот проигрыш стал четвертым по счету поражением красно-белых и опустил команду на седьмую строчку в турнирной таблице.

Несмотря на пессимистические настроения болельщиков, Кононов заверил, что игроки «Спартака» смогут одержать победу в следующей игре, если продолжат интенсивно тренироваться. Что касается матча с «Уфой», то московской команде не удалось сохранить свое преимущество в завершении игры, хотя изначально она лидировала, считает тренер красно-белых.

«Мы владели преимуществом. Нам не удалась завершающая фаза: и точные передачи, и завершение. Но черная полоса проходит, за ней наступает белая. При соответствующей работе и вере в себя будет успех и победы. „Спартак“ займет место, на которое рассчитывает», — цитируют Кононова РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что швейцарский футбольный клуб «Базель» разгромил российскую команду «Краснодар» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы в четверг, 19 сентября.

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