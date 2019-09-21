Минобороны обнародовало рассекреченные документы об освобождении Таллина

К 75-й годовщине освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков Министерство обороны РФ опубликовало ранее засекреченные документы того периода. Красная Армия вошла в столицу Эстонской ССР 22 сентября 1944 года. Наступательная операция началась 17 сентября силами 2-й ударной армии со стороны Тарту и 8-й армии со стороны Нарвы.
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Обнародованные в специальном мультимедийном разделе на сайте Минобороны документы свидетельствуют о торжественной атмосфере встречи советских солдат местными жителями:
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На сайте также представлена подборка документов об эстонских дивизиях Красной армии, принимавших участие в освобождении Таллина.
«Соединение успешно продвигается вперед, моральный дух высок, а воины дивизии спешат добраться до Берлина», — сообщается в политдонесении 7-й Эстонской стрелковой дивизии.
В рассекреченных бумагах хранятся свидетельства зверств нацистов над эстонскими мирными жителями и пленными красноармейцами. Так, 19 сентября 1944 года, когда советская армия стремительно приближалась к фашистскому лагерю смерти в Клооге, гитлеровцы, чтобы замести следы, уничтожили за один день почти всех содержащихся там узников. По свидетельствам чудом уцелевших, а также местных жителей, до трех тысяч человек были сожжены заживо, в том числе женщины и дети.
«В 8 часов утра 19.09 в лагерь прибыли из Таллина закрытые грузовые машины. Были привезены: 800 человек русских военнопленных, 700 эстонцев полтизаключенных, 74 еврея из лагеря Лагеди, где их не успели уничтожить немцы (там отступая в спешке, немцы расстреляли 440 человек», — говорится в политдонесении Ленинградского фронта.
Перед расстрелом узникам сказали, что отправляют их в Германию и заставили искать дрова. Как оказалось позже, эти дрова предназначались для массового сожжения заключенных.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны России опубликовало рассекреченные документы, касающиеся освобождения от фашистов литовского города Каунас.