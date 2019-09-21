Минобороны обнародовало рассекреченные документы об освобождении Таллина

К 75-й годовщине освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков Министерство обороны РФ опубликовало ранее засекреченные документы того периода. Красная Армия вошла в столицу Эстонской ССР 22 сентября 1944 года. Наступательная операция началась 17 сентября силами 2-й ударной армии со стороны Тарту и 8-й армии со стороны Нарвы.

« В 14:00 мотоотряд 466-го стрелкового полка 125-й стрелковой дивизии, 14 стрелковый полк 72 стрелковой дивизии и танковые группы ворвались в г. Таллин и полностью овладели городом — сильным опорным пунктом немцев по берегу Балтийского моря и важным военным и торговым портом» , — говорится в донесении начальника штаба Ленинградского фронта генерал-полковника Маркиана Попова начальнику Генштаба Александру Василевскому.

tallin75.mil.ru

Обнародованные в специальном мультимедийном разделе на сайте Минобороны документы свидетельствуют о торжественной атмосфере встречи советских солдат местными жителями:

« Население освобожденных населенных пунктов и хуторов радушно встречает части Красной армии, бойцов и офицеров, угощая их медом, молоком и овощами. В воинах Красной армии они видит своих освободителей. В населенных пунктах жители машут приветливо руками, проходящим частям. Имеются случаи, когда местные жители, рискуя жизнью помогают нашим бойцам в трудные минуты» .

http://tallin75.mil.ru/

На сайте также представлена подборка документов об эстонских дивизиях Красной армии, принимавших участие в освобождении Таллина.

«Соединение успешно продвигается вперед, моральный дух высок, а воины дивизии спешат добраться до Берлина», — сообщается в политдонесении 7-й Эстонской стрелковой дивизии.

В рассекреченных бумагах хранятся свидетельства зверств нацистов над эстонскими мирными жителями и пленными красноармейцами. Так, 19 сентября 1944 года, когда советская армия стремительно приближалась к фашистскому лагерю смерти в Клооге, гитлеровцы, чтобы замести следы, уничтожили за один день почти всех содержащихся там узников. По свидетельствам чудом уцелевших, а также местных жителей, до трех тысяч человек были сожжены заживо, в том числе женщины и дети.

«В 8 часов утра 19.09 в лагерь прибыли из Таллина закрытые грузовые машины. Были привезены: 800 человек русских военнопленных, 700 эстонцев полтизаключенных, 74 еврея из лагеря Лагеди, где их не успели уничтожить немцы (там отступая в спешке, немцы расстреляли 440 человек», — говорится в политдонесении Ленинградского фронта.

tallin75.mil.ru/

Перед расстрелом узникам сказали, что отправляют их в Германию и заставили искать дрова. Как оказалось позже, эти дрова предназначались для массового сожжения заключенных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны России опубликовало рассекреченные документы, касающиеся освобождения от фашистов литовского города Каунас.