Минобороны РФ обнародовало документы о зверствах фашистов в Каунасе — видео

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На официальном сайте ведомства опубликованы рассекреченные наградные листы, донесения и свидетельства о массовом истреблении мирного населения.

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Фото, видео : Министерство обороны РФ

Минобороны России к 75-й годовщине освобождения от фашистов литовского Каунаса опубликовало на своем сайте рассекреченные документы, посвященные этому эпизоду Великой Отечественной войны. Город находился во власти гитлеровцев с июня 1941 года и бои за его освобождение советская армия начала 31 июля 1944 года силами войск 3-го Белорусского фронта.

Министерство обороны РФ

Среди опубликованных ныне документов — описания военных операций, наградные листы отличившихся при освобождении Каунаса Героев Советского Союза, справка работ по разминированию города, фотографии того времени, а также свидетельства о зверствах фашистов — массовом истреблении мирного населения.

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Как следует из документов, только за несколько дней ноября 1941 года было уничтожено около 900 человек, в числе которых были грудные дети и старики. А с октября 1941 по март 1942 года в фортах, которые гитлеровцы использовали как места для заключения и уничтожения людей, было убито около 22 тысяч человек. Порядка 200 человек под страхом смерти угнали на работы в Германию.

Минобороны РФ обнародовало документы о зверствах фашистов в Каунасе — видео

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Министерство обороны РФ

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Министерство обороны РФ

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Министерство обороны РФ

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Министерство обороны РФ

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Министерство обороны РФ

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Министерство обороны РФ

Опубликовано также спецсообщение начальника управления контрразведки «Смерш» от 27 августа 1944 года о зверском уничтожении еврейского населения Каунаса. В нем говорится, что местные националисты расстреляли около шести тысяч евреев еще до прихода гитлеровцев. В первые дни оккупации примерно 40 тысяч человек были согнаны в гетто и обречены на голодное существование. Позже на базе гетто были созданы три концлагеря, условия в которых были еще более жестокими. К моменту прихода в Каунас Красной Армии от 40-тысячного еврейского населения в городе осталось 634 человека. Покидая город, фашисты бегали по территориям лагерей и расстреливали всех подряд.

Как считают в Минобороны, данная публикация призвана препятствовать переписыванию истории.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Минобороны России опубликовало исторические документы, касающиеся освобождения от фашистских захватчиков Вильнюса. 

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