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  4. 11-летний мальчик, пропавший три дня назад в Москве, найден — видео

11-летний мальчик, пропавший три дня назад в Москве, найден — видео

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Ребенок исчез с детской площадки 17 сентября.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Rodrigo Garcia, СК РФ

Пропавший 17 сентября в Москве 11-летний мальчик найден живым. Как сообщает пресс-служба московского управления СК РФ, ребенок обнаружен в ходе оперативно-следственных мероприятий у станции метро «Семеновская».

Как рассказала следователям мама мальчика, сын исчез с детской площадки в районе Дмитровского шоссе, когда женщина ненадолго отвлеклась. Было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

«Сегодня в ходе осмотра места происшествия и допроса лиц, была получена информация о возможном местонахождении пропавшего мальчика. Следователь приняла решение о незамедлительной проверке данной информации», — говорится в сообщении следственного комитета.

В результате мальчик был найден и передан маме. Он сказал, что заблудился и не смог найти дорогу назад. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства исчезновения несовершеннолетнего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о поисках пятилетней девочки в лесах Нижегородской области. Малышку нашли только через пять дней — живой, но очень ослабленной.

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