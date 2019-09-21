Пропавший 17 сентября в Москве 11-летний мальчик найден живым. Как сообщает пресс-служба московского управления СК РФ, ребенок обнаружен в ходе оперативно-следственных мероприятий у станции метро «Семеновская».

Как рассказала следователям мама мальчика, сын исчез с детской площадки в районе Дмитровского шоссе, когда женщина ненадолго отвлеклась. Было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

« Сегодня в ходе осмотра места происшествия и допроса лиц, была получена информация о возможном местонахождении пропавшего мальчика. Следователь приняла решение о незамедлительной проверке данной информации» , — говорится в сообщении следственного комитета.

В результате мальчик был найден и передан маме. Он сказал, что заблудился и не смог найти дорогу назад. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства исчезновения несовершеннолетнего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о поисках пятилетней девочки в лесах Нижегородской области. Малышку нашли только через пять дней — живой, но очень ослабленной.