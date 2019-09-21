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  4. Дженнифер Лопес снова произвела фурор в Милане в платье с вырезом до пупка

Дженнифер Лопес снова произвела фурор в Милане в платье с вырезом до пупка

, 5:27 Видео 146

На неделе моды Дженнифер Лопес вышла на подиум в ремейке легендарного платья от Versасе, в котором блистала на церемонии вручения премий «Грэмми» в 2000 году.

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Фото, видео: Instagram @donatella_versace

Дженнифер Лопес во второй раз произвела фурор зеленым платьем «Джунгли» с голой спиной и вырезом до пупка. Первый был в 2000 году на церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми».

Instagram @ jlo_love_cute

Теперь же на Неделе моды в Милане дом Versace представил свою новую весенне-летнюю коллекцию, вдохновленную легендарным платьем. И главной героиней шоу стала 50-летняя Джей Ло в ремейке «того самого» наряда, но, пожалуй, еще более вызывающем, чем 20 лет назад.

Instagram @jlo

Фото и видео события звезда опубликовала в своем Instagram. За несколько часов на странице Лопес ролик посмотрели шесть миллионов раз.

«Богиня!»

«Я потеряла дар речи и затаила дыхание».

«Это самое невероятное, что я когда-либо видела».

«Мэрайя где-то плачет».

«Мое сердце готово остановиться», — пишут поклонники артистки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о впечатлениях российских поклонников Лопес от московского концерта американской звезды, который состоялся 4 августа.

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