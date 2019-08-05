«Хороша, зараза!» Россияне в восторге от застрахованной попы Лопес — видео

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Российские поклонники американской звезды до сих пор остаются под впечатлением от выступления, которое прошло на «ВТБ-Арене» в Москве в воскресенье, 4 августа.

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Фото, видео : www.globallookpress.com /face to face, Instagram @kitbol, @asyadavletova

Одним из главных впечатлений после выступления американской звезды Дженнифер Лопес на «ВТБ-Арене» в Москве в воскресенье, 4 августа, для российских поклонников оказались не только вокал и энергичность певицы, но и эстетическая привлекательность ее пятой точки. Об этом фанаты откровенно заявили в соцсетях.

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В комментариях под роликами с концерта они буквально осыпали Лопес комплиментами по поводу ее прекрасной физической формы в 50-летнем возрасте. Также, по мнению россиян, артистка совершенно не зря застраховала свою попу на целых 300 миллионов долларов, поскольку «там действительно есть за что опасаться». Некоторые даже всерьез назвали филейную часть Дженнифер Лопес «американским достоянием».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица так активно отплясывала на концерте в Москве, что порвала костюм. Также она спела дуэтом с 11-летней дочерью Эммой, чем вызвала особенное умиление поклонников.

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