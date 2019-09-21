  1. Пятый канал
  4. Вячеслав Дацик заявил, что в него стреляли — видео

Вячеслав Дацик заявил, что в него стреляли — видео

, 6:18 Видео 15

«Рыжий Тарзан» обвинил в нападении бизнесмена, с которым находится в конфликте.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ВКонтакте @id362322063

Известный своими националистическими взглядами и экстравагантными выходками боец ММА Вячеслав Дацик, он же «Рыжий Тарзан», заявил, что в ночь на 20 сентября в него стреляли в Санкт-Петербурге. Видео с места происшествия он разместил на своей странице в «ВКонтакте».

Как утверждает Дацик, все произошло у дома бизнесмена Андрея Бобылева, с которым он находится в конфликте. Именно предпринимателя боец и обвиняет в нападении.

«Он в офисе забыл своих лягушек. Ну и, естественно, плохая аура, я ему привез его лягушек, а он с веранды через кусты по мне открыл огонь. Из ружья. Три или четыре раза выстрелил», — говорит на записи Рыжий Тарзан.

В результате инцидента никто не пострадал, однако Дацик, по его словам, воспринял происходящее как реальную угрозу убийства. Боец также сообщил полиции, что раньше уже писал заявление, поскольку еще прошлой осенью Бобылев якобы обещал его убить.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в июле 2019 года Вячеслав Дацик попал в аварию, отправляясь штурмовать очередной нелегальный бордель.

Читайте также

+5° Днём +7°
Ночью +4°
63.85
-0.37 70.60
-0.34
Гороскоп на 21 сентября: Водолеи, снимите розовые очки!

Последние новости

6:18
Вячеслав Дацик заявил, что в него стреляли — видео
6:02
Видео: Мелания Трамп не смогла совладать с огромными ножницами
5:48
«Шальная императрица»: Бузова оконфузилась, попытавшись сесть на шпагат в юбке
5:27
Дженнифер Лопес снова произвела фурор в Милане в платье с вырезом до пупка
5:11
В Совфеде объяснили, что будет в случае удара США по Калининграду
4:49
Виктория Дайнеко примерила бикини и попросила выбрать лучшее — фото

Сейчас читают

Рождество Пресвятой Богородицы: что категорически нельзя делать 21 сентября
Стало известно, сколько человек собрались штурмовать «Зону 51» — видео
Видео с места серьезного пожара в крупнейшем ТЦ Владивостока

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев