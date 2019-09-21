Известный своими националистическими взглядами и экстравагантными выходками боец ММА Вячеслав Дацик, он же «Рыжий Тарзан», заявил, что в ночь на 20 сентября в него стреляли в Санкт-Петербурге. Видео с места происшествия он разместил на своей странице в «ВКонтакте».

Как утверждает Дацик, все произошло у дома бизнесмена Андрея Бобылева, с которым он находится в конфликте. Именно предпринимателя боец и обвиняет в нападении.

«Он в офисе забыл своих лягушек. Ну и, естественно, плохая аура, я ему привез его лягушек, а он с веранды через кусты по мне открыл огонь. Из ружья. Три или четыре раза выстрелил», — говорит на записи Рыжий Тарзан.

В результате инцидента никто не пострадал, однако Дацик, по его словам, воспринял происходящее как реальную угрозу убийства. Боец также сообщил полиции, что раньше уже писал заявление, поскольку еще прошлой осенью Бобылев якобы обещал его убить.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в июле 2019 года Вячеслав Дацик попал в аварию, отправляясь штурмовать очередной нелегальный бордель.