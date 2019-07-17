Видео: Дацик попал в аварию, отправившись на борьбу с проституцией

, 5:38 Эксклюзивное видео 40

Инцидент произошел в Кировском районе Санкт-Петербурга.

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Фото, видео : Instagram @red_tarzan, Пятый канал

Боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик, также известный как Рыжий Тарзан, попал в ДТП по дороге в очередной бордель. Дацик не скрывает, что ведет борьбу с проституцией, и отправился на адрес нелегального заведения, которое рекламируется в интернете. Однако из-за неожиданного происшествия бойцу пришлось изменить свой маршрут и заехать в больницу.

Как сообщает телеканал «78», авария с участием Рыжего Тарзана произошла в Кировском районе Санкт-Петербурга.

«Один товарищ по двору несся, я выходил из машины, он ударил дверь. Чуть-чуть саданул по колену дверью», — поделился Дацик.

После того, как ногу бойца осмотрели медики, он продолжил движение по запланированному маршруту и заехал в квартиру одного из домов на улице Васи Алексеева, где, по словам Рыжего Тарзана, девушки предлагают интимные услуги.

Хотя дома никого не оказалось, соседи подтвердили, что в здании работает нелегальное заведение и подписали петицию с просьбой закрыть бордель. После этого на место вызвали полицию и подали заявление о факте организации занятия проституцией. Стражи порядка заявили, что в доме будет проведена проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дацик вместе с единомышленниками ворвался в петербургский офис партии «Яблоко» с обвинениями в гей-пропоганде.

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