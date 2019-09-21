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«Отвлекающий маневр»: Военный эксперт о возможной атаке США на Калининград

, 14:59 Видео 45

По мнению полковника в отставке Александра Жилина, подобные заявления вбрасываются намеренно для отвлечения внимания.

Фото: ТАСС / Григоров Гавриил

Руководитель Центра изучения проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин в интервью URA.RU прокомментировал резонансное заявление главкома американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригяна о возможной атаке США на Калининград и наличии плана по прорыву российских ПВО.

По мнению эксперта, подобного рода заявления являются отвлекающим маневром и вбрасываются намеренно. Александр Жилин считает, что в настоящее время глобальные военные конфликты будут происходить без применения танков и ракет.

Полковник в отставке отметил, что американские военные усиленно пытаются внедрять современные технологии, в том числе учатся полностью отключать мобильную связь. Александр Жилин считает, что главной угрозой может являться риск вывода из строя российского ядерного оружия.

Подобный сценарий может развиться, если нанести надвоздушный ядерный удар по спутникам. По словам эксперта, это приведет к отключению всей инфраструктуры — связи и навигации. Ядерное оружие при таких условиях станет бесполезным — «непонятно что делать, где цель, куда стрелять».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что будет в случае удара США по Калининграду.

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