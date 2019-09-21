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Новая попытка: прямая трансляция второго дня штурма «Зоны 51»

, 21:32 Live 34

Охотники за инопланетянами в очередной раз собрались у секретной базы ВВС США в надежде найти свидетельства пришельцев.

Фото, видео: Reuters / Jim Urquhart, Ruptly

Охотники за инопланетянами уже второй день съезжаются к секретной базе ВВС США, где, по слухам, скрываются тайны НЛО. Для того, чтобы раскрыть загадку военного объекта и увидеть инопланетных существ, которых за стенами якобы прячут американские власти, некоторые даже приехали из дальних штатов.

В первый день штурма у ворот знаменитой «Зоны 51» собралось более двух тысяч человек, мечтавших отыскать свидетельства существования пришельцев, однако, так и не осуществив задуманное, некоторые из них решились на вторую попытку. Охотники за инопланетянами отказываются верить в официальную версию, согласно которой военный объект в штате Невада предназначен для испытания прототипов летательных аппаратов, экспериментальных и перспективных систем вооружения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Facebook один из пользователей запустил акцию, призванную собрать участников для штурма американской военной базы «Зона 51». Инициатор движения хотел подтвердить популярный миф о том, что на объекте спрятаны свидетельства посещения Земли НЛО и нашел тысячи последователей среди пользователей сети.

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