Новая попытка: прямая трансляция второго дня штурма «Зоны 51»

Охотники за инопланетянами уже второй день съезжаются к секретной базе ВВС США, где, по слухам, скрываются тайны НЛО. Для того, чтобы раскрыть загадку военного объекта и увидеть инопланетных существ, которых за стенами якобы прячут американские власти, некоторые даже приехали из дальних штатов.

В первый день штурма у ворот знаменитой «Зоны 51» собралось более двух тысяч человек, мечтавших отыскать свидетельства существования пришельцев, однако, так и не осуществив задуманное, некоторые из них решились на вторую попытку. Охотники за инопланетянами отказываются верить в официальную версию, согласно которой военный объект в штате Невада предназначен для испытания прототипов летательных аппаратов, экспериментальных и перспективных систем вооружения.