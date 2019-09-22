Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина улетела с мужем в медовый месяц

Дарья Клюкина, ставшая на днях супругой Владимира Чопова, делится с подписчиками кадрами отдыха в солнечной Италии. Молодожены остановились в люксовом отеле Hotel Santa Caterina, откуда открывается великолепный вид на море. Для того, чтобы попасть на пляж, постояльцам гостиницы достаточно спуститься на лифте. Недельный отдых в этом отеле по примерным оценкам может обойтись в миллион рублей, пишет StarHit.

Молодожены катаются на яхте, купаются, затариваются в брендовых магазинах, обедают в роскошных ресторанах — одним словом наслаждаются каждым моментом медового месяца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дарья Клюкина обручилась с Владимиром Чоповым в Тушинском ЗАГСе Москвы. Невеста выбрала для этого мероприятия стильный белый костюм вместо традиционного свадебного платья, а жених надел на ее палец роскошное кольцо с бриллиантом.

Дарья Клюкина получила известность после победы в шоу «Холостяк», там девушка боролась за сердце рэпера Егора Крида, но отношения молодых людей не сложились. Спустя время, модель познакомилась с будущим мужем, который вскоре сделал ей предложение.