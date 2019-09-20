Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина поделилась моментами своей свадьбы

Модель Дарья Клюкина официально стала супругой Владимира Чопова. Несмотря на разницу в возрасте 15 лет, девушка, судя по ее сторис в Instagram, находится на седьмом небе от счастья, пишет KP.RU.

Молодые узаконили свои отношения в Тушинском ЗАГСе столицы. Невеста выбрала для церемонии необычный свадебный наряд — Дарья была в стильном белом костюме. В самый ответственный момент жених надел на палец своей возлюбленной обручальное кольцо с голубым бриллиантом.

Однако главное торжество намечено на 4 октября в Италии. На роскошной вилле соберутся близкие друзья пары. В качестве приглашенных звезд планируются Дима Билан и Кети Топурия.

В шоу «Холостяк» девушка боролась за сердце Егора Крида и одержала победу. Однако отношения пары не сложились. В 2018 году красотка встретила своего будущего мужа, который уже спустя четыре месяца после знакомства сделал ей предложение руки и сердца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда «Холостяка» Клюкина показала, каким должно быть идеальное утро невесты.