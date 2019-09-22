Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио

Россию могут отстранить от участия в летней Олимпиаде в Токио в 2020 году. Причиной этому стали подозрения в том, что до передачи данных Всемирному антидопинговому агентству — ВАДА — Московская антидопинговая лаборатория якобы могла совершать с ними некие манипуляции. Об этом сообщает издание The Telegraph.

По данным газеты, специалисты ВАДА предполагают, что переданная им информация о спортсменах из России могла быть отредактирована. В агентстве сообщили, что в течение двух месяцев получат доказательства, якобы подтверждающие эту версию. В таком случае РФ снова может грозить отстранение от участия в Олимпийских играх.

Стоит отметить, что информация о якобы совершенных российской стороной нарушениях появились накануне заседания исполкома ВАДА — оно состоится в Токио в понедельник, 23 сентября. Именно на этом мероприятии озвучат промежуточный отчет об анализе данных Московской антидопинговой лаборатории.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ВАДА решило вывести на чистую воду спортсменов-астматиков.