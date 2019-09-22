  1. Пятый канал
  4. Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио

Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио

, 4:47 22

Российских спортсменов могут не допустить до участия в летних Олимпийских играх в 2020 году, пишет издание.

Фото: Twitter @austinoasprilla, 5-tv.ru

Россию могут отстранить от участия в летней Олимпиаде в Токио в 2020 году. Причиной этому стали подозрения в том, что до передачи данных Всемирному антидопинговому агентству — ВАДА — Московская антидопинговая лаборатория якобы могла совершать с ними некие манипуляции. Об этом сообщает издание The Telegraph.

По данным газеты, специалисты ВАДА предполагают, что переданная им информация о спортсменах из России могла быть отредактирована. В агентстве сообщили, что в течение двух месяцев получат доказательства, якобы подтверждающие эту версию. В таком случае РФ снова может грозить отстранение от участия в Олимпийских играх.

Стоит отметить, что информация о якобы совершенных российской стороной нарушениях появились накануне заседания исполкома ВАДА — оно состоится в Токио в понедельник, 23 сентября. Именно на этом мероприятии озвучат промежуточный отчет об анализе данных Московской антидопинговой лаборатории.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ВАДА решило вывести на чистую воду спортсменов-астматиков.

Читайте также

+5° Днём +8°
Ночью +2°
63.85
-0.37 70.60
-0.34
Гороскоп на 22 сентября: Весы, дайте волю чувствам!

Последние новости

4:47
Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио
4:17
Алена Кравец заявила, что ей и ее маленькой дочери угрожают в соцсетях
3:45
«С теплом — труба»: Почему начало отопительного сезона в России всегда как лотерея
3:17
Видео: руферы Петербурга устроили фаер-шоу на крышах домов Невского проспекта
2:46
«Я расстроен»: Дзюба призвал создать петицию, чтобы засчитали его гол
2:18
Стало известно об оружии РФ, способном отразить ядерный удар США

Сейчас читают

Какой праздник чтят 22 сентября и что нельзя делать в этот день
Стало известно об оружии РФ, способном отразить ядерный удар США
Соль и пар: Волочкова рассказала о своих секретах и пользе бани

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев