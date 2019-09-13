Просветление? ВАДА решило вывести на чистую воду спортсменов-астматиков

Всемирное антидопинговое агентство решило вывести астматиков на чистую воду. Чтобы узнать, как лекарства от тяжелого недуга влияют на спортсменов, выделены 300 тысяч евро.

Исследованием занимаются ведущие немецкие ученые. А участвуют в нем — 24 атлета-добровольца. Причиной такой проверки стало большое количество в некоторых сборных спортсменов, больных бронхиальной астмой. И они нередко выигрывают у здоровых атлетов.

В ВАДА подозревают, что таким образом допинг маскируют под препараты от болезни. Самый яркий пример — норвежский биатлонист Оле Эйнар Бьерндаллен — неоднократный олимпийский чемпион, которого еще называют самым титулованным астматиком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что норвежские олимпийцы прихватили с собой в Пхенчхан больше шести тысяч доз лекарства от астмы.