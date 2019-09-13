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  4. Просветление? ВАДА решило вывести на чистую воду спортсменов-астматиков

Просветление? ВАДА решило вывести на чистую воду спортсменов-астматиков

, 14:07 Эфирная новость 97

В агентстве подозревают, что таким образом допинг маскируют под препараты от болезни.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Rudolf, 5-tv.ru

Тема:
Допинговый скандал 259

Всемирное антидопинговое агентство решило вывести астматиков на чистую воду. Чтобы узнать, как лекарства от тяжелого недуга влияют на спортсменов, выделены 300 тысяч евро.

Исследованием занимаются ведущие немецкие ученые. А участвуют в нем — 24 атлета-добровольца. Причиной такой проверки стало большое количество в некоторых сборных спортсменов, больных бронхиальной астмой. И они нередко выигрывают у здоровых атлетов.

В ВАДА подозревают, что таким образом допинг маскируют под препараты от болезни. Самый яркий пример — норвежский биатлонист Оле Эйнар Бьерндаллен — неоднократный олимпийский чемпион, которого еще называют самым титулованным астматиком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что норвежские олимпийцы прихватили с собой в Пхенчхан больше шести тысяч доз лекарства от астмы.

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