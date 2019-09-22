«Путешествие патчей»: актриса Ардова нашла новое применение средству для глаз

Актриса Анна Ардова, хорошо известная зрителю по участию в комедийных шоу, любит хороший юмор и в жизни. Звезда регулярно развлекает своих подписчиков в Instagram шуточными публикациями. Например, на новых фото артистка поделилась с фанатами своим необычным способом использования патчей для глаз.

Instagram @ania_ardova

Ардова нашла креативное применение патчам — актриса использует их, чтобы «нарисовать» на лице большие губы и румяные щеки. Еще на одном фото Анна сложила из этого же подручного материала цветочек. Цикл кадров артистка назвала «путешествие патчей».

Поклонники восприняли шутку благосклонно — за несколько часов публикация набрала порядка тысячи лайков.

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