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  4. «Путешествие патчей»: актриса Ардова нашла новое применение средству для глаз

«Путешествие патчей»: актриса Ардова нашла новое применение средству для глаз

, 6:21 Фото 46

Артистка показала поклонникам, как необычно она использует патчи.

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Фото, видео: Instagram @ania_ardova

Актриса Анна Ардова, хорошо известная зрителю по участию в комедийных шоу, любит хороший юмор и в жизни. Звезда регулярно развлекает своих подписчиков в Instagram шуточными публикациями. Например, на новых фото артистка поделилась с фанатами своим необычным способом использования патчей для глаз.

Instagram @ania_ardova

Ардова нашла креативное применение патчам — актриса использует их, чтобы «нарисовать» на лице большие губы и румяные щеки. Еще на одном фото Анна сложила из этого же подручного материала цветочек. Цикл кадров артистка назвала «путешествие патчей».

Поклонники восприняли шутку благосклонно — за несколько часов публикация набрала порядка тысячи лайков.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что отменное чувство юмора в очередной раз продемонстрировала жена Гарика Мартиросяна.

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