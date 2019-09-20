  1. Пятый канал
  4. «У тебя красивая борода»: Жена Мартиросяна запутала фанатов новым смешным фото

«У тебя красивая борода»: Жена Мартиросяна запутала фанатов новым смешным фото

, 20:33 Фото 40

Жанна Левина разместила в Instagram новый снимок и предложила подписчикам рассказать, что они на нем видят.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @jannalevina_martirosyan

Жена известного продюсера и юмориста Гарика Мартиросяна Жанна Левина вслед за мужем демонстрирует великолепное чувство юмора. Знаменитость нередко шутит в Instagram и публикует забавные кадры, которые зачастую вводят подписчиков в заблуждение.

На этот раз супруга знаменитого комика провела для поклонников своеобразный тест. Теледива выложила снимки, на которых позирует в черно-белом пальто на фоне изображения лица девушки и в подписи к публикации предложила фолловерам рассказать, что они увидели на фото: саму Левину или женщину с бородой.

«Ну, что сказать, здесь два варианта. Или вы видите на фотографии девушку в красивом пальто, или девушку с некрасивой бородой», — написала супруга Мартиросяна.

Instagram @jannalevina_martirosyan

Некоторым фанатам показалась странно, как на кадрах можно увидеть бороду. Однако другие тут же пояснили: если посмотреть на снимки издалека, то силуэт Левиной становится незаметен. Впрочем, у части пользователей пост знаменитости вызвал собственные ассоциации, которые отличались от предложенных.

«Жанна, у тебя очень красивая борода!»

«Вас не заметить сложно!»

«Господи, старею, я реально увидела «девушку в слюнявчике»!"

«Я вижу девушку-джокера!»

«Девушка с усами», — шутили комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жена Мартиросяна покрасовалась на яхте в элегантном наряде.

Читайте также

+8° Днём +10°
Ночью +4°
63.85
-0.37 70.60
-0.34
Гороскоп на 21 сентября: Водолеи, снимите розовые очки!

Последние новости

21:15
Онкологи назвали причину сотен тысяч случаев заболевания раком
21:00
Гороскоп на 21 сентября: Водолеи, снимите розовые очки!
20:55
Астролог назвала дату развода Собчак и Богомолова
20:40
Почему электронные сигареты не избавляют от зависимости — комментарий эксперта
20:33
«У тебя красивая борода»: Жена Мартиросяна запутала фанатов новым смешным фото
20:11
Боевая мощь: как прошла активная фаза учений «Центр-2019» на полигоне Донгуз

Сейчас читают

Прямая трансляция штурма «Зоны 51»
Роза Сябитова рассказала, что категорически нельзя делать жениху и невесте перед свадьбой
В петербургском сквере нашли двух мужчин с перерезанным горлом

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев