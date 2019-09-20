«У тебя красивая борода»: Жена Мартиросяна запутала фанатов новым смешным фото

Жена известного продюсера и юмориста Гарика Мартиросяна Жанна Левина вслед за мужем демонстрирует великолепное чувство юмора. Знаменитость нередко шутит в Instagram и публикует забавные кадры, которые зачастую вводят подписчиков в заблуждение.

На этот раз супруга знаменитого комика провела для поклонников своеобразный тест. Теледива выложила снимки, на которых позирует в черно-белом пальто на фоне изображения лица девушки и в подписи к публикации предложила фолловерам рассказать, что они увидели на фото: саму Левину или женщину с бородой.

«Ну, что сказать, здесь два варианта. Или вы видите на фотографии девушку в красивом пальто, или девушку с некрасивой бородой», — написала супруга Мартиросяна.

Instagram @jannalevina_martirosyan

Некоторым фанатам показалась странно, как на кадрах можно увидеть бороду. Однако другие тут же пояснили: если посмотреть на снимки издалека, то силуэт Левиной становится незаметен. Впрочем, у части пользователей пост знаменитости вызвал собственные ассоциации, которые отличались от предложенных.

«Жанна, у тебя очень красивая борода!»

«Вас не заметить сложно!»

«Господи, старею, я реально увидела «девушку в слюнявчике»!"

«Я вижу девушку-джокера!»

«Девушка с усами», — шутили комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жена Мартиросяна покрасовалась на яхте в элегантном наряде.