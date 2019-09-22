Видео: склад горит на площади 1000 квадратов в Красноярске

Крыша склада полыхает на площади 1000 квадратных метров в Красноярске 21 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

«На улице Рокоссовского зафиксировано загорание кровли на складе на площади 1 тысяча квадратных метров», — доложили в МЧС по Красноярскому краю.

По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал. В помещении, где произошло ЧП, хранят продукцию несколько организаций, в том числе, компании, занимающиеся продажей мотоциклов и электрооборудования.

На месте происшествия работают экстренные службы города. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.

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