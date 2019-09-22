Видео: склад горит на площади 1000 квадратов в Красноярске

Крыша склада полыхает на площади 1000 квадратных метров в Красноярске 21 сентября. Об этом сообщает ТАСС.
По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал. В помещении, где произошло ЧП, хранят продукцию несколько организаций, в том числе, компании, занимающиеся продажей мотоциклов и электрооборудования.
На месте происшествия работают экстренные службы города. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что семья прокурора Лесосибирска погибла при пожаре в Красноярске.