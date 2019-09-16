Семья прокурора Лесосибирска могла погибнуть при пожаре в Красноярске

В страшном пожаре, унесшим восемь жизней, мог погибнуть прокурор города Лесосибирск Красноярского края Василий Федорцов и члены его семьи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В пожаре погиб прокурор Лесосибирска, его семья и семья его сестры», — приводит агентство слова собеседника.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, трагедия произошла поздно вечером, 15 сентября, на улице Гусарова в Красноярске. Огонь вспыхнул в трехкомнатной квартире на третьем этаже пятиэтажки около 22:30 по московскому времени, в Красноярске была уже глубокая ночь. Пожару предшествовала шумная вечеринка. Прибывшие на место спасатели вскрыли дверь горящей квартиры, но было уже поздно — четверо детей и четверо взрослых погибли.

Между тем, как сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю, по факту гибели восьмерых человек возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

«В квартире проживала семья с двумя детьми, к ним на выходные приехали родственники также с двумя детьми. Соседи вызвали пожарных, которые проникли в квартиру, где обнаружили тела восьми человек», — пишет пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в старой проводке, однако рассматривается и версия неосторожного обращения с огнем.