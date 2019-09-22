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  4. Сергей Шойгу допустил отмену призыва в России — видео

Сергей Шойгу допустил отмену призыва в России — видео

, 10:48 Видео 64

При этом министр обороны РФ отметил, что не считает подобное решение правильным.

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Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон,

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью изданию «Московский комсомолец» рассказал, что допускает возможность отмены призыва в армию в России. При этом глава ведомства отметил, что не считает подобного рода решение правильным.

«В принципе это возможно. Но не считаю такое решение правильным. Абсолютно убежден, что какое-то количество военнослужащих по призыву у нас должно быть в любом случае. В любом суверенном государстве помимо действующих военнослужащих-профессионалов должен иметься и мобилизационный резерв из числа граждан», — сказал Сергей Шойгу.

Генерал армии подчеркнул, что в случае угрозы начала войны благодаря такому резерву можно достаточно оперативно увеличить мощь вооруженных сил. Кроме того, военная подготовка мужского населения страны способствует наличию ощущения причастности к защите родины.

«Для формирования такого резерва организуется военная подготовка мужского населения. К тому же, у людей есть ощущение причастности к защите своей страны. А если армия будет восприниматься исключительно как один из способов неплохо заработать, этого нравственного стержня у них точно не будет», — пояснил глава оборонного ведомства.

Сергей Шойгу добавил, что срочная служба в армии является одной из эффективных форм подготовки и освоения военной специальности в войсках. По его мнению, в этом нет ничего необычного.

«Ничего в этом необычного и тем более страшного нет. Так было на протяжении всей истории и не только в России. В Израиле служат все юноши и все девушки! И никто этим не возмущается. Другое дело, что российская армия и дальше будет неизбежно профессионализироваться», — сказал Сергей Шойгу.

Министр обороны отметил, что в настоящий момент количество профессионального рядового и сержантского состава в армии уже превышает число «срочников». В дальнейшем эта тенденция будет неуклонно развиваться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более двух тысяч военнослужащих одновременно десантировались на учениях «Центр-2019».

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