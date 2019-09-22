Министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью изданию «Московский комсомолец» рассказал, что допускает возможность отмены призыва в армию в России. При этом глава ведомства отметил, что не считает подобного рода решение правильным.
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Генерал армии подчеркнул, что в случае угрозы начала войны благодаря такому резерву можно достаточно оперативно увеличить мощь вооруженных сил. Кроме того, военная подготовка мужского населения страны способствует наличию ощущения причастности к защите родины.
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Сергей Шойгу добавил, что срочная служба в армии является одной из эффективных форм подготовки и освоения военной специальности в войсках. По его мнению, в этом нет ничего необычного.
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Министр обороны отметил, что в настоящий момент количество профессионального рядового и сержантского состава в армии уже превышает число «срочников». В дальнейшем эта тенденция будет неуклонно развиваться.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что более двух тысяч военнослужащих одновременно десантировались на учениях «Центр-2019».