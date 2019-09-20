Более 2 тысяч военнослужащих одновременно десантировались на учениях «Центр-2019»

Более двух тысяч военнослужащих Воздушно-десантных войск (ВДВ) и 200 единиц техники одновременно десантировались в ходе основного этапа стратегических учений «Центр-2019», которые проходят на полигоне «Донгуз» в Оренбургской области, сообщает министерство обороны РФ.

Десантники произвели успешную высадку в тылу условного противника и нанесли удар по флангу его ударной группировки. Также был осуществлен захват полевого аэродрома и блокировка важных объектов.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что впервые при единовременном десантировании принимал участие в полном объеме личный состав парашютно-десантного полка Ивановского соединения ВДВ со штатной вооружением и военной техникой.

Десантирование было проведено с 71 самолета Ил-76 при скорости 360 километров в час на две параллельные площадки приземления в районе

Активная фаза стратегических командно-штабных учений «Центр-2019» проходила в присутствии президента РФ Владимира Путина и киргизского лидера Сооронбая Жээнбекова. Также на полигоне присутствуют министр обороны РФ Сергей Шойгу, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров, командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин, начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ Иван Бувальцев и руководители делегаций, в том числе министры обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на учениях «Центр-2019» провели успешный запуск ракеты «Искандер-М».