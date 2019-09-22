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«Роскошная!» Анастасия Макеева вошла в море в прозрачном платье

, 14:15 Фото 33

Актриса опубликовала фото из отпуска в Крыму.

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Фото, видео: Instagram @makeevan

Актриса Анастасия Макеева поделилась с подписчиками в Instagram снимками из отпуска на Крымском полуострове. Для фотосессии на фоне скал артистка выбрала длинное прозрачное платье бежевого цвета из легкой ткани. В по-настоящему королевском одеянии звезда не побоялась зайти в море — это лишь добавило кадрам экзотики и сочности.

«Доброе воскресное утро!» — подписала пост знаменитость.

Instagram @makeevan

Поклонники Анастасии Макеевой пришли в полный восторг от ярких снимков знаменитости. Фанаты обласкали любимицу в комментариях с ног до головы.

«Прекрасна, нежна и привлекательна!»

«Это — шедевр!»

«Роскошная. Слов нет от восторга»;

«Мимо красоты сложно пройти, какие фото! Какая вы!» — написали фолловеры.

37-летняя Анастасия Макеева известна по главным ролям в мюзиклах «Mamma Mia!» и «Chicago». Также актриса особенно полюбилась зрителям после съемки в отечественном полнометражном фильме «Анна Каренина. История Вронского».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Макеева сфотографировалась без кофты.

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