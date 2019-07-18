«Решила взбодрить»: актриса Анастасия Макеева сфотографировалась без кофты

, 16:06 Фото 337

Артистка порадовала поклонников снимком в одном бюстгальтере.

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Фото, видео : Instagram @makeevan

Актриса Анастасия Макеева призналась, что хочет слегка взбодрить своих подписчиков в Instagram. Для этого она опубликовала снимок без верхней части одежды — в одном лишь бюстгальтере.

«Я решила в эту дождливую погоду немножечко взбодрить свою аудиторию», — написала артистка. Поклонники, в свою очередь, заверили Макееву в успехе идеи.

Instagram @makeevan

«Хороша!» — прокомментировал один из них.

«Какая шикарная женщина! Как жаль, что я не мужчина!» — добавил другой.

«Настя, вы прекрасны!» — заявил пользователь.

Другая же часть юзеров упрекнули актрису в том, что, видимо, дела с ее интеллектом очень плохи, раз она не смогла придумать ничего другого. Однако Анастасия Макеева подобные высказывания проигнорировала.

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