«Решила взбодрить»: актриса Анастасия Макеева сфотографировалась без кофты

Актриса Анастасия Макеева призналась, что хочет слегка взбодрить своих подписчиков в Instagram. Для этого она опубликовала снимок без верхней части одежды — в одном лишь бюстгальтере.

«Я решила в эту дождливую погоду немножечко взбодрить свою аудиторию», — написала артистка. Поклонники, в свою очередь, заверили Макееву в успехе идеи.

Instagram @makeevan