Три человека пострадали в результате стрельбы в Омске

Три человека пострадали в результате конфликта со стрельбой в Омске. Инцидент произошел ночью 22 сентября около кафе на улице Окружная дорога.
По данным пресс-службы регионального МВД, между пострадавшими и двумя неизвестными произошел конфликт, который закончился выстрелами. Раненых омичей доставили в больницу.
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В настоящий момент городская полиция проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пьяный житель Колпино устроил стрельбу на детской площадке.