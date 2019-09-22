Три человека пострадали в результате стрельбы в Омске

Три человека пострадали в результате конфликта со стрельбой в Омске. Инцидент произошел ночью 22 сентября около кафе на улице Окружная дорога.

По данным пресс-службы регионального МВД, между пострадавшими и двумя неизвестными произошел конфликт, который закончился выстрелами. Раненых омичей доставили в больницу.

« Сегодня около 01.00 (22.00 по московскому времени 21 сентября — Прим.ред.) в медучреждение доставлены трое жителей Омска 1985, 1987 и 1989 годов рождения с огнестрельными ранениями. Предварительно установлено, что травмы получены в результате конфликта с двумя неизвестными возле кафе на улице Окружная дорога », — говорится в сообщении МВД.

В настоящий момент городская полиция проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пьяный житель Колпино устроил стрельбу на детской площадке.