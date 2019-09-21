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Пьяный житель Колпино устроил стрельбу на детской площадке — фото

, 12:11 Фото 22

По словам очевидцев в социальных сетях, полицию на месте происшествия не могут дождаться уже более часа.

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Пьяный житель петербургского города Колпино днем в субботу, 21 сентября, устроил стрельбу на детской площадке.

Судя по фото, размещенному в социальных сетях, мужчина стреляет из пистолета по бутылкам из-под алкогольных напитков.

Очевидцы в сети сетуют на то, что полицию на месте происшествия не могут дождаться уже более часа. Других подробностей произошедшего на данный момент нет.

ВКонтакте @unreleased_dtp

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вячеслав Дацик заявил, что в него стреляли. «Рыжий Тарзан» обвинил в нападении бизнесмена, с которым находится в конфликте.

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