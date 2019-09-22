Дочь Волочковой приехала поздравить маму со своим днем рождения

Дочери Анастасии Волочковой в понедельник, 23 сентября, исполнится 14 лет. Накануне дня рождения Ариадна, которая живет сейчас по большей части с отцом — бизнесменом Игорем Вдовиным, приехала к маме, чтобы поздравить ее с годовщиной своего появления на свет. Балерина выложила на своей странице в Instagram видео встречи с дочерью. Обе стоят на парадной лестнице, Волочкова с букетом белых роз произносит на камеру трогательную речь о том, как любит Ариадну и каким долгожданным было ее рождение. На опубликованном тут же снимке мама с дочерью сидят, обнявшись на диване, Анастасия уже в домашней одежде, но все с теми же розами в руках.

«Завтра очень значимый день в моей жизни! День рождения моего ангела Ариши. Я всегда жду этого дня, потому что это праздник нас обеих! 23 сентября — это самый счастливый день моей жизни!», — подписала фото Волочкова.

Instagram @volochkova_art

К поздравлением присоединились сотни поклонников балерины, благо она вернула им возможность комментировать ее посты.

«Как трогательно, уже совсем взрослая девушка»;

«Красавицы, и мама и доченька!»

«Ариадна повзрослела, расцвела прям… очень хорошенькая», — пишут фанаты.

«Очень грустно, что дочь живет не с мамой!»

«Вроде бы дочь поздравляете, и опять ЯЯЯЯЯЯ, и глаз в камеру»;

«Стоят как неродные…», — подмечают хейтеры.

Ранее, как писал 5-tv.ru, в программе «Светская хроника» Волочкова рассказала, что сама настояла, чтобы Ариадна переехала к отцу. Она также призналась, что ей непросто найти общий язык с дочерью-подростком.