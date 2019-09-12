Волочкова о первом муже: «А я вам правду скажу, это альфонс!»

Почему Анастасия Волочкова передумала рожать второго ребенка? Ревнует ли она дочь Ариадну к девушке бывшего мужа? Какие претензии у танцовщицы к экс-супругу? И почему Волочкова больше не грезит свадьбой с нынешним возлюбленным? Ответы — в программе «Светская хроника» на Пятом канале.

Анастасия Волочкова: «Я любима мужчинами. Меня они любят, как раз за мою искренность, за мою сексуальность, за стройность моего тела, которую тоже мало кто может мне простить».

Назло завистникам Анастасия Волочкова старается всегда подчеркнуть свои прекрасные формы. Вот и для презентации автобиографии балерина выбрала длинное платье с эффектным декольте. Танцовщице в этот день хотелось не только откровенных нарядов, но и разговоров.

«Я не зависела никогда ни от какого мужчины. Никогда! Это не моя вина, что у меня бывший муж забрал все деньги. Я его сделала великим публичным человеком, потому что все думали тогда, когда мы встретились, что со мной только олигархи, что я только с богатыми мужчинами. А я вам правду скажу, это альфонс».

По словам балерины, даже после расставания Игорь Вдовин брал у нее деньги. Несколько лет назад мужчина занял у Волочковой три миллиона долларов, но так и не вернул их. Зато недавно в прессе появилась информация, что бизнесмен подарил новой возлюбленной Елене квартиру стоимостью 50 миллионов рублей. Правда, сама девушка эту информацию опровергла.

Волочковой Вдовин недвижимость тоже не дарил. На шикарный особняк Анастасии пришлось зарабатывать самой.

«Я сама себе купила дом после того, как у меня были отняты все деньги».

Но главная претензия к бывшему избраннику у Анастасии в том, что он долгое время не уделял должного внимание их дочери.

«Игорь с ней виделся где-то раз в полгода. И то чисто так — пойти в магазин, как говорится, подкупить одеждой или чем-то еще. Это не дело. Он на протяжении лет шести вообще даже не приходил к ней на дни рождения».

Сейчас 13-летняя Ариадна Волочкова большую часть времени живет с папой. На этом настояла Анастасия.

«Полгода назад я сама уговорила ее папу Игоря, чтобы он уделял ей внимание. Потому что я понимаю, что для девочки в таком возрасте важно, чтобы был папа. Папа живет в центре. И ей так удобнее, она сама говорит».

Девочка уже познакомилась с новой возлюбленной отца. Недавно они втроем вышли в свет. Волочкова утверждает: дочку к избраннице Игоря не ревнует.

«Я не ревную, потому что никакая женщина мира не сможет заменить Арише маму».

Однако Волочкова признается: найти общий язык с дочерью ей удается не всегда.

«Тяжело, возраст тяжелый. Он начался еще пару лет назад. У нас разногласия бывают, конечно. Были моменты, когда Аришка капризничала, когда она немного дерзко себя начинала вести дома».

Но в последнее время отношения между мамой и дочкой налаживаются. Девочка хвалит Анастасию в соцсетях. А Волочкова, в свою очередь, устраивает для ребенка сюрпризы.

«Я взяла огромный букет белых роз, зашла в класс на урок русского языка. И вот Аришке я вручила этот букет. Она была в восторге таком. Было видно, что она была очень удивлена. И потом она написала сообщение: «Мамуля, спасибо большое за этот сюрприз. Я тебя обожаю».

Раньше балерина задумывалась о рождении еще одного ребенка. Но теперь у нее нет такого желания.

«Я опять не хочу такого сложного возраста, чтобы все переживать. Во-вторых, слишком уж большая разница в возрасте между Аришей и если там родится ребенок».

Возможно, к рождению ребенка не готов и нынешний избранник Анастасии. В течение последних десяти месяцев Волочкова не раз заявляла о скорой свадьбе. Но, судя по заявлениям звезды, штамп о браке в ее паспорте может так и не появиться.

«Свадьба с тем человеком, с которым я сейчас, это просто, как он говорит: «Настя, с тобой, как на вулкане. Это просто, чтобы мы оба сошли с ума, свадьба».

И все же 43-летняя танцовщица не теряет надежды снова надеть подвенечное платье. Если не с нынешним возлюбленным, так с кем-нибудь другим.

«Я мечтаю о свадьбе, о создании своей семьи. Но эта встреча должна быть такая, знаете, от Бога».

Ранее Волочкова призналась, что у ее дочери пока нет молодого человека.