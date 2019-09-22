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Салют в честь 75-летия освобождения Таллина прогремел в Москве

, 23:50 Видео 33

До конца года в российской столице также запустят памятные фейерверки в честь освобождения Риги и Белграда.

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Фото, видео: РИА Новости / Сергей Пятаков, 5-tv.ru

В честь 75-й годовщины освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков вечером в воскресенье, 22 сентября, небо на Поклонной горе в Москве озарил праздничный салют. Было запущено около 50 видов фейерверков, диаметры куполов разрывов которых превышали 300 метров. Звуковое сопровождение обеспечила батарея пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

Накануне Минобороны России рассекретило уникальные документы из фондов Центрального архива военного ведомства. Они размещены в специальном мультимедийном разделе на официальном сайте ведомства.

Таллин освободили в сентябре 1944 года. Салют в честь этого состоялся 22 сентября. В освобождении участвовали войска Ленинградского фронта, а также авиация дальнего действия, силы тринадцатой воздушной армии, восьмой армии, силы Балтийского флота и другие.

Салюты в Москве в 2019 году уже были даны в честь освобождения Одессы (10 апреля), Севастополя (10 мая), Минска (3 июля), Вильнюса (13 июля) и Кишинева (24 августа). Памятные залпы также прогремят в честь освобождения Риги и Белграда.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео салюта в честь 75-й годовщины освобождения Бухареста в Москве.

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