Салют в честь 75-й годовщины освобождения Бухареста прогремел в Москве

В честь 75-й годовщины освобождения Бухареста от немецко-фашистских захватчиков вечером в субботу, 31 августа, небо над Москвой украсил праздничный салют. В честь доблестных войск 2-го Украинского фронта с Поклонной горы были выпущены фейерверки более 50 видов, «шапки» которых простирались в диаметре на 300 метров. Всего прогремело 2,5 тысячи залпов.

Красная армия освободила столицу Румынии 31 августа 1944 года.

Накануне Минобороны РФ рассекретило уникальные документы об освобождении Бухареста — это копии журналов боевых действий, политдонесений, газетных публикаций и наградных листов. В частности, из архивных данных следует, что местные жители встречали советских воинов-освободителей с цветами.

Российское оборонное ведомство продолжает регулярно обнародовать ранее засекреченные документы об освобождении европейских столиц от немецко-фашистских захватчиков. Эта деятельность направлена на противодействие фальсификациям истории и попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.

Салюты в Москве в 2019 году уже были даны в честь освобождения Одессы (10 апреля), Севастополя (10 мая), Минска (3 июля), Вильнюса (13 июля) и Кишинева (24 августа). Кроме того, памятные залпы прогремят в честь освобождения Таллина, Риги и Белграда.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео салюта в честь 75-летия освобождения Кишинева в российской столице.