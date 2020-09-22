Осеннее равноденствие в 2020 году наступает 22 сентября, в этот день случится «переход» на астрономическую осень. Световой день с этого момента начинает сокращаться и достигнет своего минимума 21 декабря. Солнце пересекает небесный экватор и переходит из Северного полушария в Южное, где начинается астрономическая весна.

Древние славяне называли осеннее равноденствие Осенинами, оно совпадало с Рождеством Пресвятой Богородицы. В это время заканчивались полевые работы. Люди устраивали гуляния с богатым застольем. Подавались блюда из даров нового урожая.

С осенним равноденствием связано множество ритуалов и примет. Считается, что 22 сентября нужно щедро накрыть стол. Таким он должен простоять до самого вечера. Это привлечет в дом деньги и благополучие. А если в этот день вы находитесь на работе, то угощение можно принести коллегам. Для того чтобы сопутствовала удача, нужно обязательно угостить знакомых яблоками.

День осеннего равноденствия отлично подойдет для избавления от всего лишнего в своей жизни. Речь идет как о материальных вещах, так и духовных. Проведите ревизию в своем доме и в голове. Разорвите отношения, которые вас тяготят, поработайте над своими страхами, завистью и ревностью.

В энергетическом отношении 22 сентября из космоса идут очень мощные энергетические потоки, которые можно использовать для привлечения в свою жизнь положительных моментов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как правильно загадать желание в День осеннего равноденствия. По традиции в этот праздник просят о любви, здоровье, богатстве и удаче.