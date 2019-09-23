  1. Пятый канал
  4. Зазеркалье истории: как в Таллине отметили 75-летие освобождения от фашистов

Зазеркалье истории: как в Таллине отметили 75-летие освобождения от фашистов

, 7:36 Эфирная новость 54

Цветы к подножию Бронзового солдата на окраине Таллина люди несут по зову сердца, без официальных речей и церемоний. Для властей Эстонии 75-летие освобождения столицы — не повод прерывать уик-энд.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Илья Матусихис, 5-tv.ru

Цену освобождения Эстонии от фашистской оккупации сейчас всеми силами пытаются «забыть» местные власти. Особенно в такие памятные даты, 22 сентября 1944 года, то есть 75 лет назад, Красная Армия очистила от коричневой чумы Таллин.

Но там по этому поводу никаких торжеств, ведь по новой идеологии — это дата начала советской оккупации прибалтийского государства. Цветы к подножию Бронзового солдата на окраине Таллина люди несут по зову сердца, без официальных речей и церемоний. Для властей Эстонии 75-летие освобождения столицы — не повод прерывать уик-энд.

Десятки тысяч солдат в 1944-м отдавшие свои жизнь и здоровье в борьбе с фашистами сегодня эстонские политики открыто называют «советскими захватчиками». Как будто переноса памятника освободителям Таллина из центра города на выселки военного кладбища недостаточно оскорбительно.

Бронзового солдата, ставшего собирательным образом освободителей, эстонские власти в 2007-м отправили из центра Таллина на выселки. Сегодня поклониться героям сюда пришли сотрудники российского посольства.

Тем временем власти Эстонии чествуют своих «героев». Вот свежие цветы и венки у гитлеровского Креста свободы. Копию эмблемы эстонского легиона СС десять лет назад установили в самом центре Таллина, неподалеку от места, где раньше стоял Бронзовый солдат.

Андрей Захаров встретился с теми, кто несмотря ни на что хранит память о воинах освободителях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о красочном салюте, который прогремел в Москве над Поклонной горой в честь 75-летия освобождения Таллина от фашистских захватчиков.

Читайте также

+2° Днём +8°
Ночью +2°
63.85
-0.37 70.60
-0.34
Гороскоп на 23 сентября: Львы, скачайте приложение для похудения!

Последние новости

8:45
Американский генерал пожаловался на действия России в Черном море
8:25
«Еще одна утка»: Звезду «Дома-2» Алену Рапунцель не узнали после салона красоты
8:18
Около 400 реконструкторов воссоздали на Невском пятачке первую попытку прорыва блокады
8:10
«Он не японец»: беременная Миронова рассказала об отце будущего ребенка
8:01
Даниил Медведев победил на SPb Open
7:50
Старейший в мире туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации

Сейчас читают

Экс-король Малайзии отказался содержать Оксану Воеводину и ее сына
День осеннего равноденствия — как привлечь удачу и деньги
Видео крушения боевых машин ВДВ во время десантирования

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев