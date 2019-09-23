Запас ВКС России пополнится истребителем шестого поколения

Россия готовит к выпуску истребитель шестого поколения, сообщает РИА Новости со слов гендиректора НИИ авиационных систем Сергея Хохлова. Его пилотирование станет более опциональным. В базовом варианте самолет сделают беспилотным. По остальным характеристикам новая модель также превосходит предшественников — еще незаметнее, маневреннее и быстрее.

Сегодня последней из действующих в России моделей многофункциональных военных самолетов является истребитель пятого поколения Су-57. По словам Хохлова, первый серийный самолет нового поколения пополнит боевой состав Воздушно-космических сил России до конца года. В конце августа, на форуме «Армия-2019» производитель подписал контракт на передачу ВКС 76 машин.

Ранее 5-tv.ru писал, что раскрыты подробные характеристики нового истребителя МиГ-35.