Производитель раскрыл подробные технические характеристики новейшего истребителя МиГ-35, названного «вершиной этого семейства самолетов», сообщает РИА Новости. Современная машина, созданная на базе технологии истребителей пятого поколения, представлена в одноместной и двухместной модификациях — МиГ-35 и МиГ-35Д.

Отмечается, что предсерийные образцы изготовлены по заказу Минобороны РФ и в настоящий момент проходят испытания в интересах ВКС.

Многофункциональный фронтовой истребитель предназначен для ликвидации воздушных целей в любое время суток при различных, в том числе сложных, метеоусловиях. Способен поражать наземные и надводные объекты.

Одними из ключевых преимуществ МиГ-35 являются низкая радиолокационная заметность, четырехкратное резервирование всех каналов управления, новейшая авионика и нашлемная система указания целей и индикации.

Самолет оснащен двигателями с увеличенной тягой. Машина имеет возможность проведения дозаправки в воздухе и способна выполнять роль танкера.

Максимальный взлетный вес машины составляет 24,5 тысячи килограммов. Максимальная скорость МиГ-35 — до 2,1 тысячи километров в час. Максимальное расстояние — до трех тысяч километров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что раскрыты способности модернизированного истребителя «Супер Сухой».