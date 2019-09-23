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Российский туроператор «Интурист» продолжит работать несмотря на банкротство Thomas Cook

, 10:24 Эфирная новость 255

Обанкротившийся британский туроператор Thomas Cook является владельцем российской компании «Интурист». Долги европейской фирмы превысили 200 миллионов фунтов стерлингов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Ian Forsyth, 5-tv.ru

600 тысяч туристов по всему миру фактически оказались в положении заложников. Крупнейший европейский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации. Долги превысили фантастические 200 миллионов фунтов стерлингов, и погасить их компания не в состоянии. С сегодняшнего дня все проданные путевки и авиабилеты утратили свою силу. И многие отдыхающие из-за этого не могут вернуться. К примеру, туристы из Великобритании застряли в Тунисе. И таких групп — сотни. Власти Туманного Альбиона уже разработали план по возвращению своих подданных.

«Это будет очень масштабная операция. 150 тысяч британских подданных сейчас находится за границей. Мы зафрахтовали более 40 самолетов, и они уже в ближайшее время начнут доставлять людей домой», — заявил директор Управления гражданской авиации Великобритании Тим Джонсон.

Эксперты говорят, что возвращение британских туристов на родину может стать крупнейшей эвакуацией в истории в мирное время. Но в подобном положении оказались не только подданные Елизаветы II. С Thomas Cook работали и российские турфирмы. Сколько наших соотечественников в зоне риска — сейчас выясняется.

Тем временем исполнительный директор «Интуриста» Сергей Толчин заявил, что банкротство британского Thomas Cook не повлияет на отдых клиентов и деятельность российского туроператора «Интурист», который является дочкой британской компании. Российский оператор продолжит свою работу, несмотря на ликвидацию владельца — британского туроператора Thomas Cook.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Грузии по-прежнему остаются около одной тысячи российских туристов.

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