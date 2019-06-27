В Грузии по-прежнему остаются около одной тысячи российских туристов

, 18:21 Эфирная новость 28

По данным Ростуризма, все отдыхающие россияне должны вернуться из Грузии на родину до 8 июля.

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Фото, видео : Пятый канал, REUTERS/ Irakli Gedenidze

В Грузии сейчас остаются около одной тысячи российских туристов. Это — официальные данные, которые приводят в Ростуризме. Все отдыхающие вернутся на родину до 8 июля. С этого числа вводится запрет на авиасообщение с Грузией. Всего же на это направление уже продано около четырех тысяч путевок.

Сейчас турфирмы предлагают россиянам альтернативные направления, либо возвращают деньги. Между тем, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал украинцев спасти туристический сезон в стране. При этом ценой собственного здоровья.

«Грузинов больше всего бы обрадовало, чтобы приезжало больше украинцев в Грузию. Больше всего обрадовало бы, чтобы украинцы пили больше грузинского вина. Вот это — реальная помощь», — подчеркнул экс-президент Грузии.

Эксперты, впрочем сомневаются, что 400 тысяч возможных туристов из Незалежной смогут выпить столько вина, чтобы принести столько же прибыли, сколько полтора миллиона россиян, которых в этот сезон ожидали в Грузии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Грузии начали активно искать замену российским туристам.

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