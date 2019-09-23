«Одержимый тобой»: «Самую красивую» из сестер Кардашьян назвали зеброй

Кендалл Дженнер опубликовала в Instagram снимок в комбинезоне с оригинальным принтом. Американская топ-модель, некогда удостоенная звания самой красивой из сестер Кардашьян, с недавнего времени стала блондинкой. Пока еще непривычный для многих образ на этот раз она подкрепила нарядом с узором шкуры зебры. В таком виде Дженнер сделала селфи в лифте и выложила на суд поклонников.

Instagram @kendalljenner

Фото преображенной Кендалл в числе прочих прокомментировала ее визажист Мэри Филлипс. Косметолог назвала супермодель животным. Разумеется, в хорошем смысле. Положительные отзывы оставили и другие 20 тысяч подписчиков. Даже те, что еще не смирились с обновленной внешностью красавицы.

«Светлые волосы для меня — не лучший цвет, но (у тебя — Прим. ред.) они все равно выглядят очень симпатично. Я в самом деле тебя люблю!»;

«Вдохновляюще!»

«Я одержимый тобой»;

«Боже мой, какой момент! Обожаю этот принт! Очень мило!» — написали пользователи. Фото модели собрало почти 4,5 миллиона «лайков».

Ранее 5-tv.ru писал, что Кендалл Дженнер пожаловалась на отсутствие груди.