«Счастливый день»: Волочкова трогательно поздравила дочь с 14-летием

Дочь российской балерины Анастасии Волочковой Ариадна в понедельник, 23 сентября, отмечает свое 14-летие. По этому случаю артистка разместила на своей странице в Instagram трогательный пост. Она выложила фотографию, на которой обнимает свою наследницу, и в подписи к снимку поздравила именинницу.

«У нас очень много похожих качеств и взглядов на жизнь… Я желаю моей любимой доченьке прежде всего быть добропорядочным человеком. А этот день, 23 сентября — очень счастливый в моей жизни. Это ведь и мой праздник», — написала звезда.

Instagram @volochkova_art

Большинство поклонников присоединились к поздравлениям светской львицы. Однако некоторые отметили, что теледива только пытается играть роль любящей матери, а на самом деле совсем не следит за взрослением малышки. Девочка сейчас живет с отцом — бизнесменом Игорем Вдовиным, а к матери приехала только накануне дня рождения.

«В первую очередь — это Ваш праздник, Настенька! Здоровья и радости Арише!»

«Поздравляю с доченькой!»

«Будьте здоровы и счастливы!»

«Сколько показухи», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Волочковой приехала поздравить маму со своим днем рождения.