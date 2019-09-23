Сергей Лазарев едва сдерживал слезы на передаче Леры Кудрявцевой

Сергей Лазарев не смог скрыть эмоции на передаче «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой. В гости к бывшей возлюбленной певец пришел, чтобы ответить на интересующие фанатов вопросы о личной жизни. Перед началом он признался ведущей, что волнуется, из-за чего не спал всю ночь. Тем не менее раскрыть свои главные секреты Лазарев согласился и подтвердил, что рано или поздно все тайное становится явным.

Во время съемок он упомянул, что в 2015 году потерял близкого человека, уточняет Teleprogramma.pro. Брат Павел попал в автокатастрофу и скончался от внутреннего кровотечения. Не менее болезненной для артиста стала тема родителей. Отец Лазарева ушел из семьи, когда Сергей был маленьким.

Несколько раз за время передачи глаза исполнителя наполнялись слезами. Программа с участием как никогда искреннего певца выйдет в эфир 29 сентября.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Лазарев показал фото с образом из нового спектакля.