«Роза Сябитова!» Сергей Лазарев показал фото с образом из нового спектакля

Певец Сергей Лазарев предстал в своем Instagram в весьма необычном образе. Артист опубликовал фотографию, на которой он внезапно перевоплотился в женщину лет пятидесяти. На снимке позирует дама в элегантном фиолетовом платье, в очках, с «бубликом» на голове и массивным украшением на шее.

Instagram @lazarevsergey

Как выяснилось, новый образ обусловлен ролью артиста в одном из спектаклей, где он играет вдову Дейзи Тиллу. Поклонники оценили перевоплощение Сергея Лазарева. Некоторые иронизировали, что артисту очень подходит такой необычный образ.

«Сереженька, уважаю и обожаю!»

«Я думала, это Роза Сябитова»;

«Какая красивая женщина»;

«Очень милая женщина»;

«Тебе идет! Может так оставишь?» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подписчики обвинили Лазарева в плагиате Instagram-маски певицы To-ma.