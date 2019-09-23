  1. Пятый канал
  4. В России снизили налог на роскошные автомобили

В России снизили налог на роскошные автомобили

, 15:53 13

В России изменились коэффициенты транспортного налога. Главные нововведения коснулись автомобилей стоимостью более трех миллионов рублей.

Фото: www.globallookpress.com © Konstantin Kokoshkin

В России вступили в силу новые правила расчета транспортного налога, которые коснутся в основном владельцев дорогих автомобилей. Как сообщает Федеральная налоговая служба (ФНС), речь идет об автомобилях, стоимость которых превышает три миллиона рублей.

Ранее Минпромторг включил в перечень дорогих автомобилей три новых модели: BMW 340i xDrive Gran Turismo, Hyundai Genesis G90 Royal и Mercedes-Benz Mercedes-AMG GT C, пишет «Экономика сегодня».

Для всех «фигурантов» этого списка действует увеличенная ставка, которая будет принята во внимание при расчете налога за 2018 год.

Помимо этого, начал действовать единый повышающий коэффициент 1,1 для автомобилей, цена которых составляет от трех до пяти миллионов рублей, при условии, что они не старше трех лет. До последнего времени для таких авто применялись ставки 1,3 и 1,5.

В начале сентября в Госдуме вновь заговорили о необходимости отмены транспортного налога в России в принципе, обосновывая это тем, что многие автовладельцы пользуются машинами редко, железные кони месяцами стоят в гаражах, но налогом облагаются.

Читайте также

+7° Днём +6°
Ночью +4°
63.95
0.10 70.28
-0.32
Гороскоп на 23 сентября: Львы, скачайте приложение для похудения!

Последние новости

16:23
Неделя моды в Милане: ТОП-5 самых ярких нарядов мировых звезд
16:15
Памятник Дмитрию Хворостовскому установили в Красноярске
16:09
«Красивая пара!» Совместное фото Галкина и Пугачевой растрогало юзеров
15:53
В России снизили налог на роскошные автомобили
15:50
А если упадет? Как выжить после падения астероида — советы
15:47
Оперную певицу Богачеву проводили в последний путь в Петербурге

Сейчас читают

А если упадет? Как выжить после падения астероида — советы
«Не видно ни конца, ни края беспределу»: Петросян не может попасть в свой дом
«Счастливый день»: Волочкова трогательно поздравила дочь с 14-летием

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев