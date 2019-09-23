В России снизили налог на роскошные автомобили

В России вступили в силу новые правила расчета транспортного налога, которые коснутся в основном владельцев дорогих автомобилей. Как сообщает Федеральная налоговая служба (ФНС), речь идет об автомобилях, стоимость которых превышает три миллиона рублей.
Ранее Минпромторг включил в перечень дорогих автомобилей три новых модели: BMW 340i xDrive Gran Turismo, Hyundai Genesis G90 Royal и Mercedes-Benz Mercedes-AMG GT C, пишет «Экономика сегодня».
Для всех «фигурантов» этого списка действует увеличенная ставка, которая будет принята во внимание при расчете налога за 2018 год.
В начале сентября в Госдуме вновь заговорили о необходимости отмены транспортного налога в России в принципе, обосновывая это тем, что многие автовладельцы пользуются машинами редко, железные кони месяцами стоят в гаражах, но налогом облагаются.