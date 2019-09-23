В России снизили налог на роскошные автомобили

В России вступили в силу новые правила расчета транспортного налога, которые коснутся в основном владельцев дорогих автомобилей. Как сообщает Федеральная налоговая служба (ФНС), речь идет об автомобилях, стоимость которых превышает три миллиона рублей.

Ранее Минпромторг включил в перечень дорогих автомобилей три новых модели: BMW 340i xDrive Gran Turismo, Hyundai Genesis G90 Royal и Mercedes-Benz Mercedes-AMG GT C, пишет «Экономика сегодня».

Для всех «фигурантов» этого списка действует увеличенная ставка, которая будет принята во внимание при расчете налога за 2018 год.

Помимо этого, начал действовать единый повышающий коэффициент 1,1 для автомобилей, цена которых составляет от трех до пяти миллионов рублей, при условии, что они не старше трех лет. До последнего времени для таких авто применялись ставки 1,3 и 1,5.

В начале сентября в Госдуме вновь заговорили о необходимости отмены транспортного налога в России в принципе, обосновывая это тем, что многие автовладельцы пользуются машинами редко, железные кони месяцами стоят в гаражах, но налогом облагаются.