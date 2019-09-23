«Волосы на щеках!»: Вера Брежнева поведала об изъяне своего лица

Вера Брежнева любима тысячами поклонников не только из-за своего чудного голоса, пронзительных песен и красочных шоу. Певицу многие любят за ее естественную и натуральную красоту. 37-летняя поп-дива не перестает удивлять фанатов потрясающей формой и идеальной фигурой. А ведь исполнительница воспитывает 18-летнюю дочь! С которой, кстати, звезду часто путают, несмотря на почти двадцатилетнюю разницу в возрасте.

Недавно Вера Брежнева опубликовала в Instagram селфи, очень близко «зазумив» лицо с легким, едва заметным макияжем.

« Благодаря новой камере я теперь знаю, что у меня на щеках есть волосы. Я персик! », — пошутила в подписи к фото певица.

Instagram @ververa

Подписчики Веры Брежневой обожают любимицу за простоту и умению во всем находить позитив. Певица часто публикует в соцсеть снимки, на которых позирует без косметики, и они нравятся фолловерам не меньше, чем фото в ярких концертных образах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Вера Брежнева в леопардовых лосинах посетила неделю моды в Милане.