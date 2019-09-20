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  4. «Столько секса!» Брежнева в леопардовых лосинах посетила неделю моды в Милане

«Столько секса!» Брежнева в леопардовых лосинах посетила неделю моды в Милане

, 19:52 Видео 805

Российская певица пришла в восторг от итальянской «розовой» вечеринки, а ее фанаты — от соблазнительного образа любимицы.

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Фото, видео: Instagram @ververa

Вера Брежнева посетила неделю моды в Милане. Больше всего российскую певицу впечатлила вечеринка немецкого модельера Филиппа Плейна. Дизайнер оформил аfterparty после показа в черно-розовом цвете. Звезда отечественного шоу-бизнеса восхищалась каждым арт-объектом на мероприятии, особенно ее впечатлил фуд-корт, оформленный под салон самолета бизнес-класса и украшенный тоннами цветов.

«Пожалуй, самая желанная вечеринка на миланской неделе моды — ради нее стоило прилететь. Филипп, ты знаешь, как воплотить самые смелые розовые мечты в реальность!» — поделилась впечатлениями знаменитость в Instagram.

Instagram @ververa

Поклонники Веры Брежневой также пришли в полнейший восторг от видео и фото отчета любимицы с итальянских каникул. Однако больше всего фанатов певицы восхитила не «розовая» вечеринка немца, а то, как прекрасно и стильно выглядит их кумир.

«В вас столько секса, восхищаюсь вами, всегда на высоте! Оставайтесь такой яркой всегда!»

«Какие красивые лосины»;

«Суперзвезда»;

«Преклоняйтесь, макаронники и пиццееды — Вера приехала! Всем строиться!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Вера Брежнева попросила фанатов больше не дарить ей цветы.

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