«Столько секса!» Брежнева в леопардовых лосинах посетила неделю моды в Милане

Вера Брежнева посетила неделю моды в Милане. Больше всего российскую певицу впечатлила вечеринка немецкого модельера Филиппа Плейна. Дизайнер оформил аfterparty после показа в черно-розовом цвете. Звезда отечественного шоу-бизнеса восхищалась каждым арт-объектом на мероприятии, особенно ее впечатлил фуд-корт, оформленный под салон самолета бизнес-класса и украшенный тоннами цветов.

«Пожалуй, самая желанная вечеринка на миланской неделе моды — ради нее стоило прилететь. Филипп, ты знаешь, как воплотить самые смелые розовые мечты в реальность!» — поделилась впечатлениями знаменитость в Instagram.

Instagram @ververa

Поклонники Веры Брежневой также пришли в полнейший восторг от видео и фото отчета любимицы с итальянских каникул. Однако больше всего фанатов певицы восхитила не «розовая» вечеринка немца, а то, как прекрасно и стильно выглядит их кумир.

«В вас столько секса, восхищаюсь вами, всегда на высоте! Оставайтесь такой яркой всегда!»

«Какие красивые лосины»;

«Суперзвезда»;

«Преклоняйтесь, макаронники и пиццееды — Вера приехала! Всем строиться!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Вера Брежнева попросила фанатов больше не дарить ей цветы.