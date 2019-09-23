У острова Шикотан горит плавбаза «Петр Житников»

Недалеко от южно-курильского острова Шикотан в Тихом океане горит плавбаза «Петр Житников». Как сообщает «Интерфакс», пожар начался в понедельник, 23 сентября, в консервном цехе. К настоящему времени огонь удалось локализовать, герметичность судна не нарушена.

На борту плавбазы находится, по разным данным от 419 до 450 человек. Людей эвакуируют на находящиеся по близости корабли.

«Угрозы жизни экипажу нет. Людей высаживают на рядом находящиеся суда. Туда отправлены два спасательных судна. В Южно-Сахалинске готовятся к вылету два вертолета, они вылетят, как позволит погода», — сообщил агентству источник в морском спасательном координационном центре «Южно-Сахалинск».

По его словам, в крабовом цехе горит гофтара — упаковка, изготовленная из гофрокартона. Плавбаза «Петр Житников», принадлежащая компании «Дальморепродукт» находится сейчас примерно в 50 километрах от остова Итуруп. Ему на помощь вышли спасательное судно «Атлас» и «Преданный».

В МЧС 5-tv.ru сообщили, что пока спасатели заняты преимущественно эвакуацией людей с терпящего бедствие корабля. Спасательную операцию может серьезно осложнить циклон, который надвигается на регион. В настоящий момент эвакуировано 105 человек на судно «Всеволод Сибирцев».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пожаре на грузовом судне Kelly, произошедшем 6 сентября на реке Эльба в Германии.