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Один погиб, еще двое ранены в результате пожара на судне с россиянами в ФРГ

, 23:52 Фото 23

В состав экипажа грузового корабля под флагом Мальты входили 11 россиян и двое украинцев.

Фото : Boyens-medien.de, Schröder

В результате пожара на судне «Келли», работавшем под флагом Мальты, один человек погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщает служба спасения ФРГ.

ЧП по предварительной информации произошло в моторно отсеке, когда корабль находился в акватории реки Эльба в Нижней Саксонии.

Boyens-medien.de, Schröder

Информации о том, граждане каких стран получили ранения, а также кто именно погиб, пока нет. В настоящее время на судне, которое направлялось в Калининград из Роттердама, полностью потушен. Обстоятельства и причины трагедии выясняются.

«Отряд (пожарные из Бругсбюттеля — Прим.ред.) решит, как поступить. Возможно, корабль будет отбуксирован в порт Эльбы», — заявил немецким СМИ представитель пожарной бригады Оле Крегер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о страшном пожаре на корабле у берегов Калифорнии в США. По последним данным, погибли 39 пассажиров

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