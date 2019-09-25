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Социологи и туроператоры подвели итоги летнего сезона 2019 года

, 2:59 Эфирная новость 16

Большинство россиян заявили, что довольны проведенным отпуском в этом году. Причем подавляющая часть провела его в России — на отечественных курортах или на даче.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Pierre Pavot, 5-tv.ru

Хороший отпуск не значит заграничный. Социологи и туроператоры подвели итоги летнего сезона 2019 года и проанализировали отзывы.

Оказалось, что большая часть россиян, которым удалось отдохнуть этим летом, своим отпуском довольна. И это при том, что треть респондентов провела его на даче, а треть — и вовсе осталась в городских квартирах. Каждый десятый россиянин выбрал путешествие по России. И всего восемь процентов опрошенных смогли выехать за границу.

Причем 80 процентов — в целях экономии — организовали свой отдых сами. И только 20-ть обратились в турфирмы.

Операторы назвали список самых популярных стран. Здесь все традиционно. Турция, Греция, Кипр, Испания. На 25 процентов увеличился спрос на туры в Черногорию. Таиланд стал интересовать россиян не только зимой, но и в летние месяцы.

На семь процентов вырос интерес наших туристов к поездкам на черноморские курорты страны. Топ-5 популярных направлений: Сочи, Евпатория, Ялта, Анапа, Геленджик. В эти места едут в основном семьи с детьми или пары. И выбирают среднебюджетный отдых в отеле с тремя звездами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что крах древнейшего британского туроператора никак не скажется на работе его российской дочки — компании «Интурист».

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