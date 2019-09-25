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Госдума в первом чтении приняла закон о «разливайках» в жилых домах

, 4:25 Эфирная новость 18

Коммерсанты выступают против. Ведь после ограничения продажи алкоголя в вечернее время их бизнес рос как на дрожжах.

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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли закон, который закроет алкоточки в жилых домах. Распивочные заполонили первые этажи после запрета на розничную продажу спиртного с десяти вечера. Предприниматели смекнули — поставил в магазине пару столиков — и формально это бар, а значит, торговать можно круглосуточно.

Уже ставшая типичной картина: спальный район, около местной наливайки толпа. И не важно, что уже поздно, и люди сверху хотят спать — душа требует праздника! И судя по лицу постоянного клиента заведения, порой эти миловидные беседы перерастают в ожесточенный спор с применением всего, что попадется под руку. И таких примеров тысячи!

И вот бизнес растет как на дрожжах, а вместе с ним — и пьяная преступность. Коммерсанты против закона протестуют. Денис Кулага узнал подробности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ученые предложили ввести Индекс самогона как показатель реальных доходов россиян.

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