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  4. Чемпион Европы по самбо Максим Новоселов задержан за разбой

Чемпион Европы по самбо Максим Новоселов задержан за разбой

, 22:44 Видео 39

Вместе с борцом смешанных единоборств силовиками был задержан также его предполагаемый подельник.

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Фото, видео: yurline.spb.ru, 5-tv.ru

Чемпион Европы по самбо Максим Новоселов, который должен был принять участие в бое с петербуржцем Вячеславом Дациком по прозвищу «Рыжий Тарзан», вместе с предполагаемым подельником задержан за разбой. Как сообщает 78.ru, бойцы ОМОН нагрянули в его подмосковный дом в Истре на прошлой неделе.

По информации издания, «Безумный Макс», как его называют в MMA, проходит подозреваемым по уголовному делу. На следующий день спортсмен был отпущен. Обстоятельства расследования пока не уточняются. Известно, что при обыске во время задержания был найден боевой револьвер.

Как сообщал 5-tv.ru, бой между Новоселовым и Дациком должен был состояться еще 29 июня 2019 года в Калининграде, но был отменен, так как «Рыжий Тарзан» сломал челюсть в турнире True Gym Fights.

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