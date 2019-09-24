Чемпион Европы по самбо Максим Новоселов задержан за разбой

Чемпион Европы по самбо Максим Новоселов, который должен был принять участие в бое с петербуржцем Вячеславом Дациком по прозвищу «Рыжий Тарзан», вместе с предполагаемым подельником задержан за разбой. Как сообщает 78.ru, бойцы ОМОН нагрянули в его подмосковный дом в Истре на прошлой неделе.

По информации издания, «Безумный Макс», как его называют в MMA, проходит подозреваемым по уголовному делу. На следующий день спортсмен был отпущен. Обстоятельства расследования пока не уточняются. Известно, что при обыске во время задержания был найден боевой револьвер.

Как сообщал 5-tv.ru, бой между Новоселовым и Дациком должен был состояться еще 29 июня 2019 года в Калининграде, но был отменен, так как «Рыжий Тарзан» сломал челюсть в турнире True Gym Fights.