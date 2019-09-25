Госдеп прокомментировал отказ в выдаче виз российским дипломатам

Громкий дипломатический скандал набирает обороты. В Министерство иностранных дел России вызван заместитель посла США. Ему предстоит объяснить, почему американцы не выдали визы российским делегатам Генассамблеи ООН. Без въездных документов остались семь сотрудников нашего МИДа и три представителя парламента.

«Американская сторона не оформила въездные визы — тем самым сделав невозможным наше участие в перелете и работе официальной делегации и тем самым радикальным образом нарушив свои обязательства перед международным сообществом», — заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Глава МИДа Сергей Лавров намерен в самое ближайшее время обсудить запрет с американским коллегой Майком Помпео. В Госдуме полагают: теперь Москва должна ответить максимально жестко.

«Американцы считают эту организацию своей домашней. Они не понимают разницы между международным статусом ООН и непосредственно территорией США. Если сотрудники американского посольства эту разницу не понимают, может быть МИД РФ имеет смысл пересмотреть аккредитацию этих сотрудников», — заявил с трибуны зампредседателя Госдумы РФ Петр Толстой.

В дипмиссии США пока не комментируют невыдачу виз россиянам. Лишь назвали ситуацию «частным случаем».

Позднее произошедшее прокомментировал Госдеп США, отделавшись дежурными фразами, из которых причинно-следственная связь так и не стала понятной.

«Мы оцениваем каждую заявку на выдачу въездной визы на индивидуальной основе и в соответствии с существующим законодательством и обязательствами. Мы серьезно относимся к своим обязательствам по соглашению о штаб-квартире ООН», — заявила в интервью ТАСС представитель американского внешнеполитического ведомства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, чем может закончиться новый дипломатический скандал между Россией и США.