США не выдали визы российской делегации в ООН: Чем грозит «визовый» кризис?

Семь сотрудников российского МИД и три представителя парламента не получили в срок американские визы, а значит не могут поехать на сессию Генассамблеи ООН, как планировалось.

Это, вкратце, суть нового российского-американского конфликта. Но смысл происходящего масштабнее. США вмешиваются в работу важнейшей международной организации, у которой в Нью-Йорке штаб-квартира.

В Думе описали образно — превратили ООН в «домашний кинотеатр», куда могут пускать или не пускать. Корреспондент МИЦ «Известия» Александр Романов разобрался чем грозит новый «визовый» кризис. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Петр Толстой пригрозил США и ООН из-за невыдачи виз российской делегации.