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  4. США не выдали визы российской делегации в ООН: Чем грозит «визовый» кризис?

США не выдали визы российской делегации в ООН: Чем грозит «визовый» кризис?

, 19:34 Эфирная новость 22

Десятерым членам делегации из России, которые должны были принимать участие в заседании Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций (ООН), отказали в визе США.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © imagebroker/Ernst Wrba, 5-tv.ru

Семь сотрудников российского МИД и три представителя парламента не получили в срок американские визы, а значит не могут поехать на сессию Генассамблеи ООН, как планировалось.

Это, вкратце, суть нового российского-американского конфликта. Но смысл происходящего масштабнее. США вмешиваются в работу важнейшей международной организации, у которой в Нью-Йорке штаб-квартира.

В Думе описали образно — превратили ООН в «домашний кинотеатр», куда могут пускать или не пускать. Корреспондент МИЦ «Известия» Александр Романов разобрался чем грозит новый «визовый» кризис. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Петр Толстой пригрозил США и ООН из-за невыдачи виз российской делегации.

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