«Подгузник бы хоть поменяли»: Денис Клявер рассмешил фанатов видео с сыном

Российский поп-исполнитель Денис Клявер на своей странице в Instagram поздравил сына с днем рождения. Во вторник, 24 сентября, Даниэлю исполнилось шесть лет. По этому случаю музыкант сначала опубликовал трогательный пост, в котором оставил пожелания для своего наследника, а после выложил забавное видео, сделанное несколько лет назад, когда сыну певца только исполнилось десять месяцев.
На кадрах малыш в подгузниках энергично исполняет танец возле каркаса пляжного зонтика, напоминающего шест. Мальчик смешно двигается под музыку, а в это время родители за ним наблюдают.
Видеоролик Клявера изрядно повеселил пользователей сети. Подписчики отметили, что не могли сдержать смеха при виде такого харизматичного малыша. Некоторые решили, что певец опубликовал на своего сына настоящий компромат, и во взрослом возрасте Даниэль не скажет отцу за это «спасибо».
«Сын тебе этого не простит!»
«Подгузник бы хоть поменяли, битком набитый».
«Конкурент тарзану!»
«Чуть со стула не упала!»
«Очень смешно!» — делились эмоциями фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Денис Клявер показал зажигательный танец с женой и сыном.