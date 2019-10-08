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  4. «Подгузник бы хоть поменяли»: Денис Клявер рассмешил фанатов видео с сыном

«Подгузник бы хоть поменяли»: Денис Клявер рассмешил фанатов видео с сыном

, 9:34 Видео 70 185

В честь дня рождения наследника исполнитель опубликовал ролик из архива в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @denisklyaver

Российский поп-исполнитель Денис Клявер на своей странице в Instagram поздравил сына с днем рождения. Во вторник, 24 сентября, Даниэлю исполнилось шесть лет. По этому случаю музыкант сначала опубликовал трогательный пост, в котором оставил пожелания для своего наследника, а после выложил забавное видео, сделанное несколько лет назад, когда сыну певца только исполнилось десять месяцев.

На кадрах малыш в подгузниках энергично исполняет танец возле каркаса пляжного зонтика, напоминающего шест. Мальчик смешно двигается под музыку, а в это время родители за ним наблюдают.

Instagram @denisklyaver

Видеоролик Клявера изрядно повеселил пользователей сети. Подписчики отметили, что не могли сдержать смеха при виде такого харизматичного малыша. Некоторые решили, что певец опубликовал на своего сына настоящий компромат, и во взрослом возрасте Даниэль не скажет отцу за это «спасибо».

«Сын тебе этого не простит!»

«Подгузник бы хоть поменяли, битком набитый».

«Конкурент тарзану!»

«Чуть со стула не упала!»

«Очень смешно!» — делились эмоциями фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Денис Клявер показал зажигательный танец с женой и сыном.

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